Эдер - в стартовом составе "Локомотива" на матч против "Ахмата"

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Локомотива" на матч 9-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдет нападающий железнодорожников Эдер, для которого это будет первая официальная игра за команду.

"Ахмат": Городов, Родолфу, Силва, Мохаммади, Семенов, Мбенг, Иванов, Швец, Уциев, Бериша, Митришев.

"Локомотив": Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Фарфан, Михалик, Игнатьев, Эдер, Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук.

Матч "Ахмат" - "Локомотив" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.