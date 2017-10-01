Эдер удвоил преимущество "Локомотива" в матче против "Динамо"

Нападающий "Локомотива" Эдер забил второй гол своей команды в матче 12-го тура чемпионата России против "Динамо". На 33-й минуте Алексей Миранчук пробил издалека, после чего в районе 11-метровой отметки началась борьба за мяч. Эдер смог забрать его, вышел 1 на 1 с вратарем бело-голубых Антоном Шуниным и отправил мяч в ворота.
Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #ЛокоДинамо 2:0 33' Эдер pic.twitter.com/AV1TxNdCm2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
Меркатор
Урфин Джюс: Абсолютно согласен про эмоции. А вот за тренерский штаб не скажу - не знаю. "Динамо" не моя команда, и ее проблемы - не мои проблемы. Могу лишь, как абсолютно сторонний и не претендующий на истину наблюдатель, сказать, что этот тренерский штаб с первого раза и на Ура! вернул "Динамо" в Премьеру. Аналогия с Бесковым и "Спартаком" напрашивается...
17:42
Урфин Джюс
Меркатор Уважаемый, ну Вы просто прорицатель! Не надо большого ума, чтобы понять, что пока в Динамо этот тренерский штаб, а если копнуть глубже - руководство(ЦС) - результатов не будет. А ничья со Спартаком - это просто на эмоциях. Первый матч после возвращения из ФНЛ..
17:35
Меркатор
Вот сейчас и посмотрим, что было в матче со "Спартаком" после 0:2. Сила "Динамо" или халатность "Спартака". Я утверждаю, что второе. "Динамо" само по себе не в состоянии отобрать очки у "Спартака". Вот "Спартак" может их подарить любому маргиналу, будь то "Динамо", "Тосно" или "Анжи". Не хочу быть пророком, но "Амкару" и "Уфе" он тоже может. Но это чисто спартаковские проблемы, никак не зависящие от названных мною аутсайдеров. А вот если "Динамо" отыграется сегодня с "Локомотивом", тогда оно исключается из этого списка. Только внутренний голос мне подсказывает, что нынешнее "Динамо" это команда ниже уровня "Уфы", "Амкара" или "Тосно". Ее место рядом с "Анжи". Что и подтверждает таблица. Не согласны? Смотри на турнирную таблицу.
17:21