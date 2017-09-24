Эдер: "Рад, что удалось помочь "Локомотиву" победить"

Нападающий "Локомотива" Эдер после матча 11-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) отметил, что встреча получалась тяжелой. Автор золотого мяча сборной Португалии на чемпионате Европы-2016 впервые отличился за московский клуб.

– Матч получился тяжелым, – цитирует пресс-служба клуба Эдера. – Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее.

– "Ростов" считает, что в эпизоде с голом был офсайд.

– Не могу ничего сказать по этому поводу. В том эпизоде была борьба в штрафной, я бил по воротам и не оценивал, был офсайд или нет.

– Какие указания Семин дал вам перед выходом на замену?

– Попросил чаще открываться за спину, помогать команде. Я понимал, что матч складывается тяжело, что нужно быть предельно сконцентрированным, отбирать мячи, бегать в контратаки. Рад, что удалось помочь команде.