Эдер: "Рад, что удалось помочь "Локомотиву" победить"

Нападающий "Локомотива" Эдер после матча 11-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) отметил, что встреча получалась тяжелой. Автор золотого мяча сборной Португалии на чемпионате Европы-2016 впервые отличился за московский клуб.
– Матч получился тяжелым, – цитирует пресс-служба клуба Эдера. – Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее.
– "Ростов" считает, что в эпизоде с голом был офсайд.
– Не могу ничего сказать по этому поводу. В том эпизоде была борьба в штрафной, я бил по воротам и не оценивал, был офсайд или нет.
– Какие указания Семин дал вам перед выходом на замену?
– Попросил чаще открываться за спину, помогать команде. Я понимал, что матч складывается тяжело, что нужно быть предельно сконцентрированным, отбирать мячи, бегать в контратаки. Рад, что удалось помочь команде.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #РостовЛоко 0:1 90+3' Эдер (1-ый гол) pic.twitter.com/xamvSLCEFE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
Эдер: "Фанаты "Локо" ждали Дзюбу? Я докажу, что круче!" //
Эдер, которого ненавидит Франция. Кто едет в "Локо" //
Трансляция матча "Ростов" - "Локомотив"
Очень плохой мальчик
Бывает что и палка раз в 100 лет стреляет.
19:56