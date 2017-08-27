Эдер присоединится к "Локомотиву" 30 августа на сборе в Австрии

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что новичок команды Эдер присоединится к команде 30 августа. Во время перерыва в чемпионате России железнодорожники проведут сбор в Австрии, который пройдет с 30 августа по 6 сентября.

- Эдер приедет на сбор в Австрию 30-го числа, - цитирует ТАСС Семина. - В Москве его сейчас не будет, он присоединится к команде уже там.

Напомним, нападающий сборной Португалии перешел в столичную команду из "Лилля" на правах аренды. Соглашение между российским и французским клубами рассчитано до конца сезона-2017/18, в нем предусмотрено право на выкуп контракта форварда.

В прошедшем сезоне Эдер провел в составе "Лилля" во всех турнирах 37 матчей, забив 7 мячей и отдав 5 результативных передач.

"Не сомневаюсь, Эдер поможет Палычу" // Эдер, которого ненавидит Франция