Эдер: "Понял, что в "Локомотиве" нет места для самодеятельности"

Новичок "Локомотива" Эдер в интервью "СЭ" отметил, что знает о том, что главный тренер Юрий Семин – настоящая легенда клуба. Он также добавил, что понял, что в составе железнодорожников нет места для самодеятельности, а все действия должны подходить под общую идею команды.

Напомним, что "Локо" арендовал 29-летнего игрока у "Лилля" на один сезон с правом последующего выкупа.

– Как вам ознакомительное занятие в новом клубе?

– Меня отлично приняли! Все помогали, подсказывали, – сказал Эдер. – Понятно, что мне нужно освоиться. Рад, что процесс пошел. Сама тренировка была очень насыщенной и интенсивной.

– С тренером пообщались?

– Конечно. Он тепло меня поприветствовал. Я в курсе, что это настоящая легенда клуба. И по первому занятию почувствовал, с каким огромным желанием он работает. Тренер рассказал немного о Москве, о "Локомотиве". Объяснил, как играет команда, чего ждет от меня лично.

– И чего же?

– Я понял, что в "Локо" не место самодеятельности. Все твои действия должны быть заточены под общую идею. Все линии должны играть компактно, огромное значение уделяется правильному переходу из обороны в атаку и обратно. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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