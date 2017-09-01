Эдер: "Полутора лет во Франции мне хватило, я хочу чего-то нового"

Новичок "Локомотива" Эдер в интервью "СЭ" подчеркнул, что Мануэл Фернандеш и Марко Баша советовали ему согласиться на переход в стан железнодорожников. Он также добавил, что переезд в Россию – новый вызов для него.

Напомним, 29-летний нападающий перешел в "Локо" из "Лилля" на правах аренды до конца сезона. В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 37 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

– Как вообще решились на переезд в Россию?

– Когда возник такой вариант, я подробно побеседовал с Мануэлом Фернандешем и с Марко Башой, с которым вместе играли за "Лилль". Он ведь тоже выступал в "Локо", – сказал Эдер. – И оба они посоветовали соглашаться. Сказали, что это по-настоящему большой клуб. К тому же команда выступит в групповом турнире Лиги Европы. Агент тоже заверил, что все должно быть хорошо.

– А почему решили расстаться с "Лиллем"? Вы ведь даже не провели с французским клубом сборы, верно?

– Так и есть. Сразу после окончания сезона я решил, что пора сменить обстановку, при этом агент сообщил, что ко мне есть интерес со стороны нескольких клубов.

– Летом новым главным тренером "Лилля" стал эксцентричный Марсело Бьельса. Это тоже одна из причин?

– Нет, это здесь ни при чем. Я просто хочу чего-то нового. Полутора лет во Франции мне хватило. Первые полгода были великолепные: мы заняли пятое место, я отлично подготовился к чемпионату Европы. Но минувший сезон получился уже не таким успешным. Много чего происходило, о чем даже не хочу говорить.

– Правда, что когда "Лилль" приезжал в другие города страны, трибуны встречали вас оглушительным свистом – как человека, который своим голом в финале Euro испортил французам праздник?

– Да, принимали меня, мягко говоря, не тепло. Но я старался концентрироваться на футболе. В любом случае, теперь это в прошлом – я еду в Россию, помогать "Локомотиву". Это новый вызов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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