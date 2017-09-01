Эдер: "Пока я не в лучшей форме, глупо рассуждать о голах"

Новичок "Локомотива" Эдер в интервью "СЭ" подчеркнул, что на данный момент ему нужное как можно скорее набрать оптимальную форму. По словам форварда, до этого глупо рассуждать о количестве голов, которое ему удастся забить в составе железнодорожников.

– До "Лилля" вы недолгое время побыли игроком "Суонси". Почему не получилось проявить себя? – вопрос Эдеру.

– В Англии потрясающий чемпионат, но мне толком не давали шансов. Я играл очень мало. Как показать себя за пять минут? Поэтому и уехал вскоре во Францию. Как показала практика, не зря.

– В заявку сборной Португалии на Кубок конфедераций вы не попали. Как же так?

– Ничего особенного. Тренер сделал свой выбор, отнесся к этому нормально. Мое дело работать и доказывать, что я достоин играть за сборную. Будем делать это в "Локомотиве" вместе с Ману Фернандешем.

– Болельщики "Локо" интересуются, будете ли вы надевать белую перчатку после голов?

– Думаю, да! Это моя фирменная манера праздновать забитые мячи. Прячу перчатку в носке. Но делаю так не всегда. Например, в "Лилле" в минувшем сезоне обходился без этого. Посмотрим. Для начала нужно дебютировать за "Локомотив", почувствовать атмосферу.

– Традиционный вопрос: сколько планируете забить за новую команду?

– Мне нужно поскорее набрать свои оптимальные кондиции. Это сейчас самое главное. Пока я не в лучшей форме, глупо рассуждать о голах. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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