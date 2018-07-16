Эдер подписал полноценный контракт с "Локомотивом"

5 мая 2018 года. Москва. "Локомотив" - "Зенит". ЭДЕР забивает "золотой" гол в ворота питерцев. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Нападающий Эдер, в прошлом сезоне выступавший за "Локомотив" на правах аренды, подписал полноценный контракт с московским клубом. Срок соглашения между автором золотого гола чемпионата России-2017/18 и 30-летним португальцем не называется.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, форвард присоединится к команде на сборе в Австрии в ближайшее время.

В прошлом сезоне Эдер, права на которого принадлежали "Лиллю", провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и сделав 1 голевую передачу.

⚠️ Нападающий Лопес Эдер подписал полноценное соглашение с "Локо". Этот парень знает, как забивать решающие мячи!

Магия продолжается, господа!



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Таблица переходов РФПЛ //

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