Эдер: "Отец счастлив, что я решил перейти в "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Эдер в интервью пресс-службе железнодорожников сообщил о том, что семья положительно восприняла его переход из "Лилля" в состав красно-зеленых. По словам форварда, ближайшее окружение понимает, что игра в России для него – новый вызов.

– Как в семье отнеслись к выбору в пользу России? – вопрос Эдеру.

– Родители знают, что я перешел в "Локомотив". Отец счастлив, что я принял такое решение: он знает, что это большой клуб в России, новый вызов для меня. Мама в футболе не особо разбирается: ей достаточно знать, что у меня все хорошо, и что я счастлив. Но, конечно, я рассказал ей о "Локо". Я бы хотел, чтобы моя семья и друзья были рядом. Буду ждать их в Москве.

– Вы приезжали в город вместе со сборной в 2012-м?

– О, да! Чем мне запомнилась Москва? Огромные здания, много людей… Очень понравилось одно здание в центре города, как же оно называется?.. – Эдер долго листает фотографии в смартфоне и наконец находит изображение Собора Василия Блаженного. – Да, а еще Красная площадь и Кремль! Я так понял, что Кремль – это, как старый город? Вы же понимаете, что особо времени у нас в Москве не было: отель-тренировка-отель. Не удалось рассмотреть все внимательно, обязательно сделаю это в ближайшее время!

– Как супруга отнеслась к переезду в Россию?

– Она знает, что это большой вызов для меня. Ей уже не терпится узнать Москву! Она из тех людей, которые планируют все заранее и уже начала изучать все, что касается города и культуры. Она изучала право, работала в HR-отрасли, но сейчас пока не работает. Она у меня очень умная! Сейчас как раз занимается изучением города.