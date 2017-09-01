Эдер: "Ночная жизнь Москвы? Я женат"

Новичок "Локомотива" Эдер в интервью "СЭ" подчеркнул, что отправляется в Москву с четкой миссией – хорошо выступать за клуб. По словам нападающего, ночная жизнь столицы России не помешает его игре.

– Что еще знаете теперь про клуб и город? – вопрос Эдеру.

– Например, что "Локо" спонсирует компания, которая занимается в России железными дорогами.

– Любите кататься на поездах?

– Иногда (смеется). Но насколько знаю, обычно будем перемещаться по стране на самолете. Еще узнал, что в Москве довольно много студентов из моей родной Гвинеи-Бисау. Это мне, кстати, Гильерме рассказал. Приятный факт.

– Будет с кем провести время.

– С этим у меня и так не возникнет проблем – со мной будет моя жена.

– Москва – огромный город. И славится своей ночной жизнью...

– О, поверьте, это точно мне не помешает. Я отправляюсь в Россию с четкой миссией – хорошо выступать за "Локо". Думаю только о футболе. И повторюсь, я женат. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полная версия интервью Эдера