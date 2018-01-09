10:06 | Футбол — РФПЛ

Эдер не против вернуться из "Локомотива" в "Лилль" досрочно

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Нападающий "Локомотива"  Эдер не против вернуться в "Лилль", которому принадлежат права на игрока. Португальский форвард арендован москвичами до конца сезона, а его контракт с "Лиллем" рассчитан до 2020 года. Французский клуб хочет вернуть его уже этой зимой.

– Эдеру нравится в "Локомотиве", – приводит L’Equipe слова агента игрока, который в 9 матчах премьер-лиги забил три мяча. – Он снова начал забивать. Но позиция вполне четкая. Если оба клуба договорятся о прекращении аренды, Эдер согласится с этим решением.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lennon

Не показал себя, хотя и мог.... Вот они: Манише, Коштинья, теперь вот Эдер....

10:37