Эдер находится в Москве. Фото

Португальский нападающий Эдер опубликовал фото из Москвы в своем Инстаграме.

По информации "СЭ", "Локомотив" на следующей неделе может завершить трансфер игрока. 30-летний португалец прошлый сезон провел в "Локо" на правах аренды, забив в 18 матчах 4 гола, в том числе "золотой" в ворота "Зенита".

Контракт игрока принадлежит французскому "Лиллю" - по информации "СЭ", игрок будет продан в "Локо", сумма отступных составит около миллиона евро.

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