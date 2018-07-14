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Эдер находится в Москве. Фото


Португальский нападающий Эдер опубликовал фото из Москвы в своем Инстаграме.

По информации "СЭ", "Локомотив" на следующей неделе может завершить трансфер игрока.  30-летний португалец прошлый сезон провел в "Локо" на правах аренды, забив в 18 матчах 4 гола, в том числе "золотой" в ворота "Зенита".

Контракт игрока принадлежит французскому "Лиллю" - по информации "СЭ", игрок будет продан в "Локо", сумма отступных  составит около миллиона евро.

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Moscow city 😎

Публикация от Eder Lopes (@ederlopesoficial) 13 Июл 2018 в 9:59 PDT

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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