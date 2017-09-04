Эдер: "Меня спрашивают о Euro-2016, но я хочу говорить о "Локомотиве"

Новичок "Локомотива" Эдер подчеркнул, что одной из основных тем о которой его спрашивают журналисты является чемпионат Европы 2016 года. По словам португальского нападающего, сейчас он хочет говорить о настоящем, а не о прошлом.

– Одной из основных тем, конечно, был чемпионат Европы. У меня всегда были хорошие отношения с прессой, – приводит пресс-служба железнодорожников слова Эдера. – Их работа важна для футбола, я это понимаю.

– Пик интереса наверняка был год назад, после Евро.

– Это было нечто! В Португалии, похоже, не осталось газет и журналов, которые со мной бы не пообщались. Было еще много корреспондентов из Франции, Англии, Италии… И все те же вопросы: "Вспомните, как вы забивали тот самый исторический гол...", "А как там Криштиану Роналду?"...

Многие люди спрашивали и спрашивают меня про Евро, но это уже в прошлом. Сегодня я игрок "Локомотива" и хочу говорить о моей команде, о том, что происходит сейчас. Самое важное – как можно скорее адаптироваться здесь.