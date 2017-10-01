Эдер: "К московскому морозу я готов"

Нападающий "Локомотива" Эдер после победы над "Динамо" (3:0) в матче 12-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда добилась результата за счет того, что играла компактно и хорошо держала мяч. Он также добавил, что его предупреждали о московских морозах.

Напомним, что Эдер стал автором второго гола во встрече.



– Не ожидали, наверное, что в Москве так холодно?



– Да нет. Мануэл Фернандеш и другие игроки меня предупреждали, – отметил Эдер. – Хотя когда я приехал, было много солнечных, теплых дней подряд. Но сейчас очень холодно. Мне уже говорили. И ничего. Я готов.



– В чем главная причина победы над "Динамо"?



– Мы компактно играли, старались держать мяч, искали пространство. И смогли забить – это главное.



– Сейчас "Локо" в группе лидеров и бьется за попадание в Лигу чемпионов. Что сделаете, если железнодорожники займут первое или второе место? Может, песню споете какую-нибудь?



– Пока не знаю. Еще не придумал. Спросите меня позже. Тогда, когда мы достигнем цели. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"