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20:27 | Футбол — РФПЛ

Эдер: "К московскому морозу я готов"


Нападающий "Локомотива" Эдер после победы над "Динамо" (3:0) в матче 12-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда добилась результата за счет того, что играла компактно и хорошо держала мяч. Он также добавил, что его предупреждали о московских морозах.

 
Сегодня. Москва. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Динамо&quot; - 3:0. 58-я минута. Алексей МИРАНЧУК (в центре) забивает третий мяч в ворота бело-голубых."Локо" – чемпион Москвы. И единственный конкурент "Зенита"

Напомним, что Эдер стал автором второго гола во встрече.

– Не ожидали, наверное, что в Москве так холодно?

– Да нет. Мануэл Фернандеш и другие игроки меня предупреждали, – отметил Эдер. – Хотя когда я приехал, было много солнечных, теплых дней подряд. Но сейчас очень холодно. Мне уже говорили. И ничего. Я готов.

– В чем главная причина победы над "Динамо"?

– Мы компактно играли, старались держать мяч, искали пространство. И смогли забить – это главное.

– Сейчас "Локо" в группе лидеров и бьется за попадание в Лигу чемпионов. Что сделаете, если железнодорожники займут первое или второе место? Может, песню споете какую-нибудь?

– Пока не знаю. Еще не придумал. Спросите меня позже. Тогда, когда мы достигнем цели. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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