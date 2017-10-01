Эдер: "Игра против "Динамо" складывается не так легко, как может показаться"

Нападающий "Локомотива" Эдер в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что надевает белую перчатку после забитого гола для мотивации. Он также добавил, что игра для железнодорожников складывается не так легко, как может показаться.

Отметим, что "Локомотив" после первого тайма ведет со счетом 2:0. Эдер стал автором второго гола.

– Мне удалось выцарапать мяч, развернуться и положить его в сетку, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Эдер. – Белая перчатка – это мотивация, так сам себя мотивирую.

Вам кажется, что игра идет легко. Нам кажется по-другому. Очень тяжелый матч. Мы выигрываем потому, что у нас качественная команда с сильными игроками. Надо также продолжать и закончить игру победой.

Трансляция матча "Локомотив" - "Динамо"