Эдер и Крыховяк - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Ахматом"

"Локомотив" объявил состав на матч 9-го тура РПЛ против "Ахмата". С первых минут встречу начнут нападающий Эдер и полузащитник Гжегож Крыховяк.

Состав "Локомотива": Гильерме, Кверквелия, Идову, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Миранчук Ал., Миранчук Ан., Фернандеш, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Чорлука, Михалик, Лысов, Жемалетдинов, Миронов, Тугарев.

Состав "Ахмата": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Кешмази, Ромеро, Иванов, Швец, Силва, Думбия, Аблае.

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Раванелли, Харин, Садаев, Митришев, Балай.

Все о чемпионате России - здесь