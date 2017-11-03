Эдер и Гильерме прошли медобследование

У нападающего "Локомотива" Эдера диагностировано повреждение одной из мышц задней поверхности бедра, информирует официальный сайт клуба. У вратаря Гильерме повреждение сухожилия прямой мышцы бедра. Оба игрока получили травмы в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2).

Отмечается, что врачами начата стартовая терапия в условиях медицинского центра команды. О точных сроках возвращения футболистов на поле в настоящее время говорить рано. Прогнозы могут быть сделаны спустя несколько дней.

"Локо" теряет Гильерме перед матчем с ЦСКА