Эдер: "Дзюба? Докажу, что я так же крут"

Новичок "Локомотива" Эдер в интервью "СЭ" заявил, что докажет болельщикам команды, что он лучше нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. В межсезонье сообщалось, что россиянин может присоединиться к железнодорожникам.

– И последнее. Слышали о таком футболисте, как Артем Дзюба? – вопрос Эдеру.

– Ммм... Это из сборной России?

– Да. И из "Зенита". Он тоже мог оказаться в "Локомотиве", но в итоге ставку делают на вас. И среди болельщиков есть разочарованные, которые уверены: с Дзюбой атака команды была бы посильнее, чем с Эдером. Есть что им ответить?

– Они не верят, что я достаточно хорош? Думают, я не так крут? Что ж, сделаю все, чтобы доказать им обратное! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что "Локо" арендовал 29-летнего Эдера у "Лилля" на один сезон с правом последующего выкупа. В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 37 матчей, забив 7 мячей и отдав 5 результативных передач.

Полностью интервью Эдера // "Локо" не нашел деньги на Дзюбу