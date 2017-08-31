Эдер: "Баша рассказал много хорошего о "Локомотиве"

Португальский нападающий Эдер прибыл в расположение "Локомотива", который проводит сбор в Бад Кляйнкирххайме. Сразу по прилету Эдер поделился ожиданиями от игры за новую команду. Сегодня он проведет первую тренировку с "Локомотивом".

​– Знал ли я что-то о "Локомотиве" до перехода? Со мной в "Лилле" играл Марко Баша, который достаточно долго выступал за "Локомотив", – цитирует Эдера официальный сайт "Локо". – Он рассказал много хорошего о клубе, России и Москве. Позже мой агент сообщил, что есть вариант с "Локомотивом". Я был очень рад, что появилась такая возможность.

– Какие эмоции сейчас испытываете?

– Я очень счастлив. Сделаю все возможное для клуба. Постараюсь забить как можно больше голов, чтобы команда побеждала в каждом матче. С нетерпением жду первую тренировку и хочу как можно скорее познакомиться с одноклубниками.