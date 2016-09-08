Эcекиэл Хенти: "До "Спартака" в принципе нет дела, хотя, конечно, знаю, что предстоит очень важная встреча"

Нападающий "Локомотива" Эcекиэл Хенти в преддверии матча 6-го тура премьер-лиги со "Спартаком" подчеркнул, что команде не важно с кем играть. Футболист отметил слаженность в действиях красно-белых.
– В воскресенье вам предстоит встреча с лидирующим в чемпионате "Спартаком". Что думаете об этом сопернике? - вопрос Хенти.
– По-моему, "Локомотиву" не важно с кем встречаться, потому что у нас отличная команда. В этом все могли убедиться, когда мы победили в Краснодаре. Там на поле отдавали все силы. Каждый помогал партнерам и в прессинге, и в отборе, проявлял должную агрессию, и оттого всем по отдельности становилось легче. Впрочем, "Локо" и до этого смотрелся неплохо. В конце концов, никому не уступили. Наша команда весьма конкурентоспособна, а моя задача – выполнять в ней свою работу. До "Спартака" в принципе нет дела, хотя, конечно, знаю, что предстоит очень важная встреча. Это же дерби.
– Тем не менее за полгода пребывания в российском чемпионате у вас должно было сложиться некое мнение о красно-белых, не так ли?
– Смотрел большинство матчей "Спартака" в этом сезоне, в том числе против того же "Краснодара". Футболисты действуют слаженно, у них много движения. Это оппонент, с которым трудно справиться. (Александр ПРОСВЕТОВ)
shms
На самом деле Хенти сказал: я положил болт на спартак
13:27
Cantona~~
Пля, это бот такой что ли, такие перлы хреначит, по 10 строк про знамя и прочие капсовые делишки.))
11:33
Platinum1991
Пусть Локомотив пригласит Романа Широкова! Вот кто СИЛЬНО поможет Локомотиву в средней линии и ОТЛИЧНОЙ распасовкой будет помогать Локомотиву забивать голы! Роман Широков ВО СТО КРАТ лучше скандалиста Денисова! Палыч! Приглашай Романа Широкова в Локомотив! Года три-четыре он может отыграть на высоком уровне и помочь добиться Локомотиву поставленных целей! Стабильный игрок! Отлично видит поле! Отличные выдаёт пасы и САМ может ЗАБИТЬ! Локомотив только выиграет от этого! Это РЕАЛЬНОЕ усиление! Игрок опытный и мастеровитый и ВПОЛНЕ пригодится Локомотиву ко футбольному двору! Дело говорю! Приглашайте! Роман Широков РЕАЛЬНО поможет Локомотиву выйти на НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ уровень! Время - деньги, а деньги надо беречь и НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ! Вперёд Локомотив! выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - спортивная и ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
11:23
Cantona~~
Нет дела, но большинство их матчей посмотрел.))
09:40