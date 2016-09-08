Эcекиэл Хенти: "До "Спартака" в принципе нет дела, хотя, конечно, знаю, что предстоит очень важная встреча"

Нападающий "Локомотива" Эcекиэл Хенти в преддверии матча 6-го тура премьер-лиги со "Спартаком" подчеркнул, что команде не важно с кем играть. Футболист отметил слаженность в действиях красно-белых.

– В воскресенье вам предстоит встреча с лидирующим в чемпионате "Спартаком". Что думаете об этом сопернике? - вопрос Хенти.

– По-моему, "Локомотиву" не важно с кем встречаться, потому что у нас отличная команда. В этом все могли убедиться, когда мы победили в Краснодаре. Там на поле отдавали все силы. Каждый помогал партнерам и в прессинге, и в отборе, проявлял должную агрессию, и оттого всем по отдельности становилось легче. Впрочем, "Локо" и до этого смотрелся неплохо. В конце концов, никому не уступили. Наша команда весьма конкурентоспособна, а моя задача – выполнять в ней свою работу. До "Спартака" в принципе нет дела, хотя, конечно, знаю, что предстоит очень важная встреча. Это же дерби.

– Тем не менее за полгода пребывания в российском чемпионате у вас должно было сложиться некое мнение о красно-белых, не так ли?

– Смотрел большинство матчей "Спартака" в этом сезоне, в том числе против того же "Краснодара". Футболисты действуют слаженно, у них много движения. Это оппонент, с которым трудно справиться. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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