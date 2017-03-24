Эбуэ Куасси: "Кононов и Шалимов открыли мне дорогу в большой футбол"

Полузащитник "Селтика" и сборной Кот-д'Ивуара Эбуэ Куасси выразил слова благодарности экс-наставнику "Краснодара" Олегу Кононову и нынешнему тренеру Игорю Шалимову за шанс играть за российский клуб. 19-летний футболист играл за команду в этом сезоне, провел в ее составе 20 матчей, забил один мяч и отдал 2 голевые передачи. Сегодня сборная России проведет товарищеский матч против Кот-д'Ивуара на стадионе "Краснодара", а 28-го числа в Сочи встретится с Бельгией.

– В начале нынешнего сезона из "Краснодара" ушел главный тренер Олег Кононов. Его место занял Игорь Шалимов. Что вы можете сказать об этих специалистах?

– Кононов – отличный тренер, который очень многому меня научил, – сказал Куасси. – Он покинул команду, но это футбол и такое случается. Я благодарен Олегу Кононову за шанс играть за "Краснодар". Хочется сказать спасибо и Игорю Шалимову, который предоставил мне еще больше возможностей играть в команде. Оба специалиста очень сильные, и у меня для них есть только слова благодарности. Именно они открыли мне дорогу в большой футбол.

– Многие считают, что игра "Краснодара" при Шалимове стала менее привлекательной.

– Не согласен. Это футбол, у каждого тренера своя тактика, свое видение этой игры. Не могу сказать, что у Кононова или Шалимова тактика хуже. Просто каждый видит игру команды по-своему. Это нужно уважать.

– Вы когда-нибудь общались с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким?

– Да, иногда. Когда я покидал команду, он пожелал мне удачи в "Селтике" и поблагодарил за время, проведенное в России. Я ответил, что, возможно, когда-нибудь еще вернусь в "Краснодар". Он замечательный человек. Хочу поблагодарить Галицкого за время, проведенное в его клубе.