16:02 | Футбол — РПЛ

Дзюбу впервые признали лучшим игроком месяца в "Зените"


Болельщики "Зенита" признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком августа, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Второе место занял голкипер Андрей Лунев, третье - хавбек Далер Кузяев

Отмечается, что форвард впервые получил эту награду. 

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне форвард провел 7 игр в составе петербургского клуба, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи. 

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https://fc-zenit.ru/news/2018-09-01-artem-dzyuba-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-avgusta.htm

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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