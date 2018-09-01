Дзюбу впервые признали лучшим игроком месяца в "Зените"

Болельщики "Зенита" признали нападающего Артема Дзюбу лучшим игроком августа, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Второе место занял голкипер Андрей Лунев, третье - хавбек Далер Кузяев.

Отмечается, что форвард впервые получил эту награду.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне форвард провел 7 игр в составе петербургского клуба, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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