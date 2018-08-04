Дзюбу, Кузяева и Семака встретили аплодисментами на стадионе "Санкт-Петербург"

Перед началом матча 2-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Арсеналом", который станет первой домашней игрой для сине-бело-голубых, болельщики поприветствовали нового тренера команды Сергея Семака.

Во время объявления составов они громко прокричали имя 42-летнего специалиста, который перед этим сезоном возглавил "Зенит". Также оваций удостоились полузащитник Далер Кузяев и форвард Артем Дзюба. (Игорь НОВИКОВ)

Семака встретили тоже очень громко 🔥 pic.twitter.com/ddrgrVPcQL – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 4 августа 2018 г.