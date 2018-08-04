16:33 | Футбол — РПЛ

Дзюбу, Кузяева и Семака встретили аплодисментами на стадионе "Санкт-Петербург"


Перед началом матча 2-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Арсеналом", который станет первой домашней игрой для сине-бело-голубых, болельщики поприветствовали нового тренера команды Сергея Семака.

Во время объявления составов они громко прокричали имя 42-летнего специалиста, который перед этим сезоном возглавил "Зенит". Также оваций удостоились полузащитник Далер Кузяев и форвард Артем Дзюба. (Игорь НОВИКОВ)

Зенит - Арсенал Т

 

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