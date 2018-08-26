Дзюбомания в Уфе

В Уфе на стадионе "Нефтяник" завершилась игра пятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) между одноименным клубом и "Зенитом" (0:2). Дети в столице Башкортостана с ума сходят от игрока петербургской команды Артема Дзюбы. На счету 30-летнего нападающего три гола и две результативные передачи в пяти играх РПЛ.

Дети обступили автобус и заводят: "Артём, выходи!" pic.twitter.com/8mFhd5UxwM – Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 26 августа 2018 г.

Седьмой гол Дзюбы, пятая победа "Зенита". "Уфа" проиграла Семаку