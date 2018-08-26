19:18 | Футбол — РПЛ

Дзюбомания в Уфе


В Уфе на стадионе "Нефтяник" завершилась игра пятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) между одноименным клубом и "Зенитом" (0:2). Дети в столице Башкортостана с ума сходят от игрока петербургской команды Артема Дзюбы. На счету 30-летнего нападающего три гола и две результативные передачи в пяти играх РПЛ. 

 

Седьмой гол Дзюбы, пятая победа "Зенита". "Уфа" проиграла Семаку

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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