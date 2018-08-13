Дзюбомания в Казани. Мужчины даже плачут от счастья

Болельщики в Казани после матча третьего тура чемпионата России "Рубин" - "Зенит" (0:1) тепло приветствовали нападающего гостей Артема Дзюбу.

После финального свистка форвард сборной России провел около одной из трибун почти 20 минут, раздавая автографы и делая селфи с болельщиками.

Дзюба не спешил покидать чашу стадиона, а когда это все же произошло - не все люди от восторга сдерживали слезы.

Сумасшествие: Дзюба минут 15-20 со всеми фоткался, его начали уводить и люди начали выпрыгивать, один парень зарыдал от счастья: pic.twitter.com/fHSUoX5tgx – Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 13 августа 2018 г.

У людей просто истерика pic.twitter.com/YycQHNgqtE – Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 13 августа 2018 г.

Никогда не видел, чтобы русский футболист вызывал у людей такую истерику pic.twitter.com/M6I0Pfk2rJ – Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) 13 августа 2018 г.

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