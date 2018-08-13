22:48 13 августа | Футбол — РПЛ

Дзюбомания в Казани. Мужчины даже плачут от счастья

Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Болельщики в Казани после матча третьего тура чемпионата России "Рубин" - "Зенит" (0:1) тепло приветствовали нападающего гостей Артема Дзюбу.

После финального свистка форвард сборной России провел около одной из трибун почти 20 минут, раздавая автографы и делая селфи с болельщиками.

Дзюба не спешил покидать чашу стадиона, а когда это все же произошло - не все люди от восторга сдерживали слезы.

Рубин - Зенит

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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