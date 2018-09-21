Дзюбе подарили разделочную доску "Режем мясо"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба вручил подарки победителям акции "Детишки с мячишкой", которую провела радиостанция "Радио Зенит". Артем выбрал три лучших фотографии детей с мячами и встретился с ними на базе сине-бело-голубых.

От "Радио Зенит" Дзюба получил в подарок разделочную доску, на которой написано "Режем мясо". Такую доску получают все игроки питерского клуба, которые становятся гостями передач этой радиостанции.