"Дзюбе - 30!" Поздравительное видео от "Зенита"

Пресс-служба "Зенита" подготовила специальное видео в честь нападающего Артема Дзюбы, который сегодня празднует 30-й день рождения. Ролик длится 2 минуты 25 секунд и включает в себя наиболее яркие моменты с участием игрока в составе петербургской команды.

Ранее форвард "Зенита" Александр Кокорин пожелал Дзюбе поменьше седых волос.

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