Дзюба занимается в общей группе "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба проводит тренировку вместе с основной группой футболистов клуба, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Форвард из-за травмы пропустил товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3).
На данный момент петербургский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидера, "Спартака", на шесть очков. 2 апреля "Зенит" встретится с "Рубином" в матче 21-го тура. В текущем сезоне Дзюба провел 25 матчей в клубных турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.
аПРАВлиЯ
Дзюба наше всё!!! он дарит нам смех и радость...и все кричат ...ну как же так...с метра то)))
12:03
pussykitty
Дзюба почувствовал дискомфорт на тренировках Сборной России. По возвращении в зенит у него вытащили древко углового флажка из заднего прохода, и он вернулся в основную группу. Так и было, я почти в этом уверена!!
12:03
27Hoax
Чего и стоило ожидать! Зато к КК и ЧМ будет готов на 100% . Но вот стоит ли его туда брать? Справедливо ли это?
11:56