Дзюба занимается в общей группе "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба проводит тренировку вместе с основной группой футболистов клуба, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Форвард из-за травмы пропустил товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3).

На данный момент петербургский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидера, "Спартака", на шесть очков. 2 апреля "Зенит" встретится с "Рубином" в матче 21-го тура. В текущем сезоне Дзюба провел 25 матчей в клубных турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.