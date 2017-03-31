11:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзюба занимается в общей группе "Зенита"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба проводит тренировку вместе с основной группой футболистов клуба, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Форвард из-за травмы пропустил товарищеские матчи сборной России с Кот-д'Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3).

На данный момент петербургский клуб идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидера, "Спартака", на шесть очков. 2 апреля "Зенит" встретится с "Рубином" в матче 21-го тура. В текущем сезоне Дзюба провел 25 матчей в клубных турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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аПРАВлиЯ

Дзюба наше всё!!! он дарит нам смех и радость...и все кричат ...ну как же так...с метра то)))

12:03

pussykitty

Дзюба почувствовал дискомфорт на тренировках Сборной России. По возвращении в зенит у него вытащили древко углового флажка из заднего прохода, и он вернулся в основную группу. Так и было, я почти в этом уверена!!

12:03

27Hoax

Чего и стоило ожидать! Зато к КК и ЧМ будет готов на 100% . Но вот стоит ли его туда брать? Справедливо ли это?

11:56

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