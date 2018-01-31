Дзюба выбрал в "Арсенале" 24-й номер

"Арсенал" сегодня проводит презентацию нападающего Артема Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева. Дзюба выбрал 24 номер.
Напомним, что игроки перейдут на правах аренды без права выкупа. По информации "СЭ", оба пошли на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты. При этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети – петербуржцы.
Aha
когда прочитал заголовок, аж ОФИГЕЛ! потом открыл -посмеялся))) Так надо бы всем клубам переименоваться "Реал" Махачкала, "Барселона" из Хабаровска, саранский "Ювентус". Уфимский "Челси". Представляете заголовки "Сегодня супер дерби!! Барселона в Хабаровске принимает махачкалинский Реал!" Сразу рейтинги попрут!
14:32
Патриот Сибири
Пошел на повышение.
14:12
HotTab
Удачи... беженец...
13:54