Дзюба выбрал в "Арсенале" 24-й номер

"Арсенал" сегодня проводит презентацию нападающего Артема Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева. Дзюба выбрал 24 номер.

Напомним, что игроки перейдут на правах аренды без права выкупа. По информации "СЭ", оба пошли на значительное, более чем двукратное, понижение зарплаты. При этом одну треть жалованья будут платить туляки, две трети – петербуржцы.

Таблица трансферов РФПЛ