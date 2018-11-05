Дзюба встретился с "Дзюбахой-парнем"

В воскресенье, 4 ноября, перед началом матча 13-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" нападающего сине-бело-голубых Артем Дзюбу на поле вывел 9-летний полузащитник волгоградского "Торнадо" Денис Калиничев, сообщает сайт детской футбольной лиги. Перед игрой форвард сборной России подарил юному футболисту форму "Зенита" со своим автографом и синегривого льва.

Премиальную поездку в Санкт-Петербург на матч "Зенита" и встречу с Дзюбой Денис получил как победитель первой в мире большой "Дзюбиады: честь имею!". По итогам конкурсов на футбольном поле и летней эстраде игрок удостоился титула "Дзюбаха-парень". Шутливые старты в серьезный футбол прошли в сентябре нынешнего года в Анапе по инициативе ДФЛ. Призы для необычных соревнований учредил сам Артем Дзюба. Они были разыграны участниками финального турнира международного фестиваля "Большие звезды светят малым".