00:11 | Футбол — РПЛ

Дзюба встретился с "Дзюбахой-парнем"

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В воскресенье, 4 ноября, перед началом матча 13-го тура чемпионата России "Зенит""Ахмат" нападающего сине-бело-голубых Артем Дзюбу на поле вывел 9-летний полузащитник волгоградского "Торнадо" Денис Калиничев, сообщает сайт детской футбольной лиги. Перед игрой форвард сборной России подарил юному футболисту форму "Зенита" со своим автографом и синегривого льва.

Премиальную поездку в Санкт-Петербург на матч "Зенита" и встречу с Дзюбой Денис получил как победитель первой в мире большой "Дзюбиады: честь имею!". По итогам конкурсов на футбольном поле и летней эстраде игрок удостоился титула "Дзюбаха-парень". Шутливые старты в серьезный футбол прошли в сентябре нынешнего года в Анапе по инициативе ДФЛ. Призы для необычных соревнований учредил сам Артем Дзюба. Они были разыграны участниками финального турнира международного фестиваля "Большие звезды светят малым".

 

Дополнительная информация

http://www.dfl.org.ru/news/9342/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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