Дзюба возглавил медиарейтинг футболистов сборной России в апреле

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба возглавил медиарейтинг игроков сборной России по итогам апреля, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на исследование "Медиалогии". Самым освещаемым в СМИ событием с его участием стал гол в матче 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2). Он также повторил рекорд Александра Кержакова, забив в четвертой встрече с красно-белыми подряд. Гол Дзюбы также помог питерцам победить "Рубин" (2:0) в 21-м туре.

Вторым в рейтинге стал капитан "Спартака" Денис Глушаков, который стал автором победного гола в 26-м туре чемпионата России с ЦСКА (2:1), а также сделал результативную передачу в игре с "Зенитом" (2:1).

Тройку лидеров по популярности в СМИ замкнул форвард "Краснодара" Федор Смолов, который по разу отличился во встречах чемпионата страны с ЦСКА (1:1), "Рубином" (1:0), "Арсеналом" (2:0) и "Амкаром" (2:0).

Полностью десятка лидеров выглядит следующим образом:

1. Артем Дзюба ("Зенит") – 57 199,0 (медиаиндекс)

2. Денис Глушаков ("Спартак") – 43 162,1

3. Федор Смолов ("Краснодар") – 25 945,1

4. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 24 900,1

5. Роман Зобнин ("Спартак") – 22 526,0

6. Александр Самедов ("Спартак") – 21 525,2

7. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 19 623,0

8. Дмитрий Комбаров ("Спартак") – 16 500,3

9. Дмитрий Тарасов ("Локомотив") – 13 790,0

10. Георгий Джикия ("Спартак") – 13 133,1