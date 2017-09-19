Дзюба - Виллаш-Боашу: "Вы - мой любимый тренер. Скучаю без вас"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Инстаграме поблагодарил бывшего наставника питерцев Андре Виллаш-Боаша за комментарий к видео и отметил, что португалец является его любимым наставником.

Ранее форвард опубликовал видео с девочкой, которую он дергает за хвостик перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0). Виллаш-Боаш оценил юмор Дзюбы, написав следующее: Ха, ха, ха. Лучший. Скучаю по тебе, мой друг.

- Спасибо большое, мистер. Очень скучаю без вас. Вы - лучший, мой любимый тренер, - написал в ответ Дзюба.