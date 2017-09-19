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16:39 | Футбол — РФПЛ

Дзюба - Виллаш-Боашу: "Вы - мой любимый тренер. Скучаю без вас"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Инстаграме поблагодарил бывшего наставника питерцев Андре Виллаш-Боаша за комментарий к видео и отметил, что португалец является его любимым наставником.

Ранее форвард опубликовал видео с девочкой, которую он дергает за хвостик перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0). Виллаш-Боаш оценил юмор Дзюбы, написав следующее: Ха, ха, ха. Лучший. Скучаю по тебе, мой друг.

- Спасибо большое, мистер. Очень скучаю без вас. Вы - лучший, мой любимый тренер, - написал в ответ Дзюба.

 

Классные косички у "дочки Новосельцева"😝и Кокора @kokorin9 в запасе 😜

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Сен 19 2017 в 4:22 PDT

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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xSive

Манчини обиду кинет и палено сядет на скамейку.

17:24

James Gang

Дзюба, на деревню дедушке: "Забери меня отсюда..."

17:21

Разбанен досрочно

и по Халку тоже надо скучать...

17:04

marksan

Не! Дзюба всётаки ненормальный! То к маленьким девочкам пристаёт, теперь в любви к мужчине объясняется!

17:01

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

ДЗЮ, а слабо назвать маньчиньку ""тренеришкой"" ????

16:53