Дзюба – в "старте" "Зенита" на матч с "Рубином"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 7-го тура чемпионата России против "Рубина". С первых минут на острие атаки сыграет Артем Дзюба, пропускавший поединок 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" (4:3) из-за травмы.

Состав "Зенита": М. Кержаков – Смольников, Нету, Кришито, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Витсель – Кокорин, Дзюба, Мак.

Трансляция матча "Зенит" – "Рубин"