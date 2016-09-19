18:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзюба – в "старте" "Зенита" на матч с "Рубином"

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 7-го тура чемпионата России против "Рубина". С первых минут на острие атаки сыграет Артем Дзюба, пропускавший поединок 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" (4:3) из-за травмы.

Состав "Зенита": М. Кержаков – Смольников, Нету, Кришито, Жирков – Жулиану, Хави Гарсия, Витсель – Кокорин, Дзюба, Мак.

Трансляция матча "Зенит" – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

интересный состав.

18:51

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