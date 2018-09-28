Дзюба в образе Боярского получил лайк от Кокорина. Это надо видеть

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поделился фотографией форварда Артема Дзюбы в необычном образе.

На фото футболист позирует в шляпе в стиле народного артиста России, известного болельщика сине-бело-голубых Михаила Боярского. Кокорин оценил внешний вид товарища по команде стикером с сердечком.

Напомним, что оба футболиста любят подкалывать друг друга. Так, несколько дней назад Дзюба иронично поздравил товарища по команде с первым голом, забитым после тяжелой травмы колена. Кокорин отличился в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Волгаря" (4:0).

- Любитель пальчиков вернулся, - написал в Инстаграме Дзюба, намекая на фирменное празднование забитых мячей Кокориным.

Иронично и то, что Боярский, образ которого на себя примерил Дзюба, неоднократно заявлял, что не стоит преувеличивать достоинства форварда.

- Дзюба хороший, но не самый-самый, - заявил Боярский в интервью "СЭ". - Преувеличивать достоинства не нужно. Просто не нужно перехваливать его. Он – профессионал, и сейчас находится в хорошей форме. Но если на шею будут постоянно накидывать венок славы, он его может придавить.