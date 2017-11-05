17:40 | Футбол — РФПЛ

Дзюба - в атаке "Зенита" на матч с "Рубином"

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Стали известны составы "Зенита" и "Рубина" на матч 16-го тура чемпионата России. В атаке питерцев с первых минут появится Артем Дзюба. Для него это шестое появление в стартовом составе в текущем сезоне премьер-лиги. 

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Рубин": Джанаев, Бауэр, Сигурдссон, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Камболов, Оздоев, М'Вила, Канунников, Жемалетдинов. 

Запасные - Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Бурлак, Набиуллин, Гекдениз Карадениз, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Азмун.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Паредес, Полоз, Дзюба, Кокорин.

Запасные - Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Маммана, Жирко, Нобоа, Шатов, Капленко, Ригони, Дриусси.

Матч "Рубин" - "Зенит" состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе "Казань Арена", начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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old grumbler

Ну вот и всё пипец Зениту...

17:48

werder63

Игрочишка ползсезона НОЛЬ голов)))

17:48