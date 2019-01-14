18:09 | Футбол — РПЛ

Дзюба узнал, что у него есть полный тезка и хочет с ним познакомиться. Видео

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На официальном канале "Зенита" в Youtube опубликован новый выпуск видеоблога "Зенит-ТВ".  Клубное ТВ сине-бело-голубых рассказывает о том, как проходила первая часть традиционного зимнего медосмотра.

Кроме того, врач сообщил форварду "Зенита" Артему Дзюбе на медосмотре, что вчера у него в клинике был его полный тезка - Артем Сергеевич Дзюба. Футболист выразил желание познакомиться с ним.

 

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=_n5AMQgXxq0

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