Дзюба сможет сыграть в ближайшем туре

По информации "СЭ", проблемы со спиной не должны помешать форварду "Зенита" Артему Дзюбе сыграть в матче 7 тура чемпионата России с "Оренбургом". Встреча состоится 16 сентября.

Напомним, после игры в рамках Лиги наций с Турцией (2:1) Дзюба покинул расположение сборной России из-за болей в спине.

Как стало известно "СЭ", у 30-летнего нападающего диагностирован миофасциальный синдром мышц спины – впрочем, этот спазм носил кратковременный характер и не должен серьезно помешать тренировкам и играм.​

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"Дзюба сказал: "Давайте выйдем и кайфанем!"

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"Оренбург" – "Зенит": чемпионат России по футболу, РПЛ, 7-й тур, 16 сентября 2018, онлнай-трансляция, начало – в 14.00 (мск)