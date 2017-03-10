11:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дзюба смотрел матч "Сельта" - "Краснодар" без комментариев Карпина

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Сегодня "Зенит" проводит тренировку в Удельном парке в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" в Перми. Форвард петербургского клуба Артем Дзюба сообщил, что смотрел оба матча российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы и отметил, что за игрой "Краснодара" против "Сельты" (1:2) следил без звука. Встречу в Виго комментировал экс-тренер "Спартака" Валерий Карпин.

– Снег? Мы привыкли к такой погоде в марте, – сказал Дзюба. – Искусственное поле не смущает. Работаем над тем, чтобы взломать оборону соперника. Матч "Барселоны" смотрел. Меня после первого матча клоуном называли. В итоге принял результат с улыбкой.

– Игру "Ростова" с "МЮ" смотрели?

– Да.

Карпина слушали?

– По моему, в это время уже звук выключил. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (8)
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nekonohiki

Со Спартаком в Москве тоже в берушах играть будет? Буратино-переросток.

12:41

Ulan3

Что накинулись-то? Наверное не хотел жену будить. Или детей. Если они у него есть. Честно говоря, не в курсе его личной жизни.

12:14

Slim Taller

Жаль.А то-бы услышал в каждом предложении "Слава богу".

12:09

foreverCSKAforever

Персонально для него ГСО работал на этом матче. Лучшим игроком матча признан Данни.

12:07

Supostat

Клоун и есть, назвать тренеришкой человека трижды выигрывавшего ЛЕ), он уже все всем доказал, кто трененришка, а кто игрочишко

11:59

самарец

девчонки из Зенита смотрели как мужики играют?)))

11:52

NickNo

Говорящее полено, которое воровало деньги из раздевалки у одноклубников. А теперь злопыхает на своего разоблачителя

11:51

dominels.ru

Глаза надо было тоже закрыть, все равно уже не научится играть как Карпин хотя бы...

11:47

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