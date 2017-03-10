Дзюба смотрел матч "Сельта" - "Краснодар" без комментариев Карпина

Сегодня "Зенит" проводит тренировку в Удельном парке в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" в Перми. Форвард петербургского клуба Артем Дзюба сообщил, что смотрел оба матча российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы и отметил, что за игрой "Краснодара" против "Сельты" (1:2) следил без звука. Встречу в Виго комментировал экс-тренер "Спартака" Валерий Карпин.

– Снег? Мы привыкли к такой погоде в марте, – сказал Дзюба. – Искусственное поле не смущает. Работаем над тем, чтобы взломать оборону соперника. Матч "Барселоны" смотрел. Меня после первого матча клоуном называли. В итоге принял результат с улыбкой.

– Игру "Ростова" с "МЮ" смотрели?

– Да.

– Карпина слушали?

– По моему, в это время уже звук выключил. (Сергей ЦИММЕРМАН)