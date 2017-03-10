Дзюба смотрел матч "Сельта" - "Краснодар" без комментариев Карпина

Сегодня "Зенит" проводит тренировку в Удельном парке в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" в Перми. Форвард петербургского клуба Артем Дзюба сообщил, что смотрел оба матча российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы и отметил, что за игрой "Краснодара" против "Сельты" (1:2) следил без звука. Встречу в Виго комментировал экс-тренер "Спартака" Валерий Карпин.
– Снег? Мы привыкли к такой погоде в марте, – сказал Дзюба. – Искусственное поле не смущает. Работаем над тем, чтобы взломать оборону соперника. Матч "Барселоны" смотрел. Меня после первого матча клоуном называли. В итоге принял результат с улыбкой.
– Игру "Ростова" с "МЮ" смотрели?
– Да.
– Карпина слушали?
– По моему, в это время уже звук выключил. (Сергей ЦИММЕРМАН)
nekonohiki
Со Спартаком в Москве тоже в берушах играть будет? Буратино-переросток.
12:41
Ulan3
Что накинулись-то? Наверное не хотел жену будить. Или детей. Если они у него есть. Честно говоря, не в курсе его личной жизни.
12:14
Slim Taller
Жаль.А то-бы услышал в каждом предложении "Слава богу".
12:09
foreverCSKAforever
Персонально для него ГСО работал на этом матче. Лучшим игроком матча признан Данни.
12:07
Supostat
Клоун и есть, назвать тренеришкой человека трижды выигрывавшего ЛЕ), он уже все всем доказал, кто трененришка, а кто игрочишко
11:59
самарец
девчонки из Зенита смотрели как мужики играют?)))
11:52
NickNo
Говорящее полено, которое воровало деньги из раздевалки у одноклубников. А теперь злопыхает на своего разоблачителя
11:51
dominels.ru
Глаза надо было тоже закрыть, все равно уже не научится играть как Карпин хотя бы...
11:47