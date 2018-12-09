Дзюба считает, что "Рубин" поставит "автобус" в матче с "Зенитом"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба накануне матча 17-го тура российской премьер-лиги с "Рубином" считает, что соперник будет играть от обороны. Он также выразил надежду, что петербуржцам удастся победить в этой встрече.

– "Зенит" сыграет с "Рубином". Последний матч на домашнем стадионе в 2018-м, он же – первый на "Газпром Арене"…

– Игра с "Рубином"? Да, конкуренты дышат нам в спину, и не один, - приводит "Спортбокс" слова Дзюбы. - Но мы сами себе хозяева, поэтому надо просто выигрывать этот матч, не глядя на соперников. Как и все остальные. Мы играем дома, а у "Рубина" из-за дисквалификации не будет главной ударной силы – Азмуна. Думаю, его отсутствие – небольшое преимущество для нас.

– "Рубин" сыграет от обороны?

– Приличный "автобус", думаю, поставит. Он ведь больше всех в чемпионате вничью сыграл – 10 матчей. Неприятная в этом смысле команда, которая ради одного очка будет очень серьезно убиваться. Нам же надо будет как-то взломать их оборону. Чем быстрее забьем – тем больше раскроем соперника.

В подобных матчах обычно так все и происходит. Очень надеюсь, что нам удастся победить, три очка нужны любой ценой. Тем более "Краснодар" у "Уфы" скорее всего выиграет. "Быки" на своем поле очень легко разбираются с любыми соперниками не из первой пятерки.

Матч "Зенит" – "Рубин" состоится 9-го декабря. Начало – 19:00.

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – в 19.00 (мск).