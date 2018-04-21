Дзюба с большой долей вероятности сыграет с "Зенитом"

По информации "СЭ", нападающий "Арсенала" Артем Дзюба с большой долей вероятности выйдет на поле в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита". По всей видимости, клуб и игрок оплатят по 50 процентов суммы. То есть, по 5 миллионов рублей.

Напомним, что Дзюба арендован "Арсеналом" у "Зенита" до конца сезона. Ранее футболист заявлял, что готов самостоятельно выплатить 120 000 евро, положенные за участие в матче с "Зенитом".

Матч "Арсенал" – "Зенит" состоится в воскресенье в Туле в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.