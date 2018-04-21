17:30 21 апреля | Футбол — РФПЛ

Дзюба с большой долей вероятности сыграет с "Зенитом"

Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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По информации "СЭ", нападающий "Арсенала"  Артем Дзюба с большой долей вероятности выйдет на поле в матче 27-го тура чемпионата России против "Зенита". По всей видимости, клуб и игрок оплатят по 50 процентов суммы. То есть, по 5 миллионов рублей.

Напомним, что Дзюба арендован "Арсеналом" у "Зенита" до конца сезона. Ранее футболист заявлял, что готов самостоятельно выплатить 120 000 евро, положенные за участие в матче с "Зенитом".

Матч "Арсенал" – "Зенит" состоится в воскресенье в Туле в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

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КОММЕНТАРИИ (54)
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Tribunal ZE

Evpatii Kolovrat Вся страна будет ржать,если Дзюба бомжам положит)))Шатов уже их унизил,дело за Дзюбой))). ====== По моему кроме тебя никто ржать не будет. Ты случаем не любитель забить косячок?

22:58 21 апреля

Tribunal ZE

Не жалко Дзюбе 5 мульёнов кровно заработанных и набеганных в трусах по полю? 5 мульёнов можно много куда потратить. Мама не заругает Дзюбу что сын сорит деньгами?

22:56 21 апреля

Evpatii Kolovrat

Вся страна будет ржать,если Дзюба бомжам положит)))Шатов уже их унизил,дело за Дзюбой))).

22:55 21 апреля

Tribunal ZE

Дзюба ничего не забьёт Зениту. Дзюба против Зенита - деньги на ветер!

22:53 21 апреля

glavanon

думаю, что Дзюба забьет два мяча Зениту.

21:35 21 апреля

masson

с больщой долей вероятностью)))) СЭ, как это патриотично!!!! кто вам платит зарплату господа мажоры??

20:37 21 апреля

rastasick

Радужные нервничают)))чуют,что самогонку в ЛЕ пить будут губошлепскую)))

20:22 21 апреля

Петя

дзюба сыграет, только если за него заплатят, например ЦСКА или Краснодар! Свои деньжата он НИКОГДА не отдаст!

20:20 21 апреля

Jean4

Бомжи что-то задергались... дзюбаноид в гневе страшен? )))

20:14 21 апреля

Крюков Сергей

andreichf///А вот регламент ( или как его там) у нас идиотский, почему он позволяет прописывать в договоре аренды невозможность сыграть против первичной команды ? Так команда толстосумов скупит всех игроков в лиге, раздаст их в аренду и против них никто не сможет играть ./// ======== Ирония по скупке толстосумами всех и вся ясна. Но вот по "прописке в регламенте", - как сие можно регламентировать? Тогда с большой вероятностью игроков будут отправлять во "вторые команды". Да и к арендам у команд разный подход: Зенит позволяет, лишь оплати, армейские того же Оланару, вроде, без ограничений отдали.

20:10 21 апреля

Lars Berger

Тульский "Арсенал" - деньги на ветер.

20:08 21 апреля

andreichf

biggp1 работа админресурса в действии.. вот так "общественность" может заставить игрока сыграть самый бестолковый матч в его жизни..шатов уже сыграл и до свидания ,шатов.. теперь на очереди еще один баран,который просто таким вот выходом против команды,которая платит ему з\п ,ставит большой вопрос с собственным футбольным будущим ..плевать - забьёт он или нет, Зенит даёт понять таким образом росс. футбольному миру ,что это за игроки и стоит ли с ним заморачиваться.. кто еще удивляется таким результатам национальной сборной?)) если в составе вот такие игроки,с такой идиотской мотивацией - смолов,акинфеев,глушаков,комбаров,шатов,дзюба,смольников- им же реально наcрать на результат,на команду,на корпоративную этику 19:00 ================= На текущий момент Шатов и Дзюба не в Зените , как раз они хоят помочь своим действующим командам и это правильно. А вот регламент ( или как его там) у нас идиотский, почему он позволяет прописывать в договоре аренды невозможность сыграть против первичной команды ? Так команда толстосумов скупит всех игроков в лиге, раздаст их в аренду и против них никто не сможет играть .

19:59 21 апреля

andreichf

Мне с большой долей вероятности плевать.

19:55 21 апреля

П_о_в_а_р_

Крюков Сергей П_о_в_а_р_ ========== Артемию доппаёк организуй, пожалуйста. --------------------- Добавка борща всегда ждёт Артемия Сергеича в нашем заведении.

19:51 21 апреля

Крюков Сергей

П_о_в_а_р_ ========== Артемию доппаёк организуй, пожалуйста.

19:46 21 апреля

П_о_в_а_р_

Drek П_о_в_а_р_ А что мне в Уфе-то нервничать..Здесь вообще полный штиль)) -------------------- А я знаю? "сделал м" (как м кто там сделал))), "плохой игорй" (И совсем Игорь не плохой))). Пальчики то нервничают, дёргаются, выдают...)) Спокейней, дружище.)) В таком состоянии на этот форум заходить не дело... Прими ванну, выпей чашечку кофА...)) Мож ещё и не забьёт Дзюба... или забьёт.)))

19:36 21 апреля

кузя23

Когда раздавали честь, совесть и порядочность Дзюба был на тренировке,в Спартаке. Ну или за сервилатием стоял. Повару виднее)

19:34 21 апреля

Владислав2

По количеству упоминаний в СМИ,Дзюба на десять пунктов обогнал ВВП.

19:32 21 апреля

Drek

П_о_в_а_р_ А что мне в Уфе-то нервничать..Здесь вообще полный штиль))

19:28 21 апреля

П_о_в_а_р_

Ну как они его боятся...)) Не мудрено, это ж Дзюба.

19:23 21 апреля

П_о_в_а_р_

Drek П_о_в_а_р_ Задёргались бакланюги.))) Чуют хет-трик Артём Сергеича. =========================================================== Дергаются только журналисты С-Э..Вся страна просто угарает..Вот что сделал м изданием Спартак , плохой игорй против Тосно. Главред уже собрался с Федуном кубок мыть в глушаковском самогоне..ан промашечка вышла.Теперь вся надежда на Дзюбу и Гинера, который плач Раби примет слишком близко к сердцу..)) ---------------------- Шта? Я говорю Дзюба Зенитушке полну авоську накидает.))) А ты пишешь ап чём то срывающимися от злости пальцАми...)) Не нервничай, дружище, а то скорую придётся однако...))

19:22 21 апреля

Drek

П_о_в_а_р_ Задёргались бакланюги.))) Чуют хет-трик Артём Сергеича. =========================================================== Дергаются только журналисты С-Э..Вся страна просто угарает..Вот что сделал м изданием Спартак , плохой игорй против Тосно. Главред уже собрался с Федуном кубок мыть в глушаковском самогоне..ан промашечка вышла.Теперь вся надежда на Дзюбу и Гинера, который плач Раби примет слишком близко к сердцу..))

19:01 21 апреля

biggp1

работа админресурса в действии.. вот так "общественность" может заставить игрока сыграть самый бестолковый матч в его жизни..шатов уже сыграл и до свидания ,шатов.. теперь на очереди еще один баран,который просто таким вот выходом против команды,которая платит ему з\п ,ставит большой вопрос с собственным футбольным будущим ..плевать - забьёт он или нет, Зенит даёт понять таким образом росс. футбольному миру ,что это за игроки и стоит ли с ним заморачиваться.. кто еще удивляется таким результатам национальной сборной?)) если в составе вот такие игроки,с такой идиотской мотивацией - смолов,акинфеев,глушаков,комбаров,шатов,дзюба,смольников- им же реально наcрать на результат,на команду,на корпоративную этику

19:00 21 апреля

Скотти_Пиппен

Millwall82 ///// Не ссы, бомжа. Может ещё Зюба не забьёт... А нет, забьёт.))))) Ахахахаха.)))) Ну как ты навалил в подштаники бомжацкие.))) Пацталом.)))))

18:57 21 апреля

linkin

Сраный жмот. Даже тут жопит бабло. Шатов и тот сам за себя заплатил а этот настоящая __ю_а

18:57 21 апреля

Drek

Непонятен смысл этого ажиотажа.Если наших журналистов почитать, то мы боимся Египта с Саудитами, но у нас ТАКОЕ есть скрытое оружие, о котором он и не догадывается.А зовут это Дзюба. Гора родила мышь..Ладно там еще Федя Смолов, а это чудовище то что такого полезного сделал за свою никчемную карьеру?

18:57 21 апреля

баламошка

Millwall82 А там привет словенские, польские и кипрские гранды)//////////////Если Хазпром от вас удёт, чё делать будете, фуфайки рваныя?) Опять 48 лет без побед?!)

18:57 21 апреля

Lennon

И забьет тогда! Сто процентов!

18:55 21 апреля

Millwall82

А там привет словенские, польские и кипрские гранды)

18:51 21 апреля

Millwall82

Для вас и Погребняк с Бикфалфи страшная сила) следующий Жаба?) И прощай ЛЧ)

18:50 21 апреля

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