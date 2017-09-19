Дзюба разыграл девочку, дергая ее за хвостик

Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео, на котором нападающий Артем Дзюба перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0) в подтрибунном помещении разыграл одну из девочек, которая выходила на поле с Александром Кокориным. Дзюба дергал девочку за хвостик, при этом показывая, что это делает не он, а стоящий за ней мальчик.

Отметим, что форвард во встрече провел все 90 минут на поле и не отличился результативными действиями. В этом сезоне на его счету одна передача.