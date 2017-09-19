Дзюба разыграл девочку, дергая ее за хвостик

Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео, на котором нападающий Артем Дзюба перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0) в подтрибунном помещении разыграл одну из девочек, которая выходила на поле с Александром Кокориным. Дзюба дергал девочку за хвостик, при этом показывая, что это делает не он, а стоящий за ней мальчик.
Отметим, что форвард во встрече провел все 90 минут на поле и не отличился результативными действиями. В этом сезоне на его счету одна передача.
Главное видео дня 😂 pic.twitter.com/30v2GaXx8B– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 сентября 2017 г.
П_о_в_а_р
Во всём иудий. Совершил подлость и свалил вину на другого. Что за человек такой.((( Грустно.
14:27
John0201
Дзюба, конечно, позитивный, но это ему мешает выкладываться полностью...
14:26