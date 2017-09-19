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14:14 | Футбол — РФПЛ

Дзюба разыграл девочку, дергая ее за хвостик

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Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео, на котором нападающий Артем Дзюба перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0) в подтрибунном помещении разыграл одну из девочек, которая выходила на поле с Александром Кокориным. Дзюба дергал девочку за хвостик, при этом показывая, что это делает не он, а стоящий за ней мальчик.

Отметим, что форвард во встрече провел все 90 минут на поле и не отличился результативными действиями. В этом сезоне на его счету одна передача.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р

Во всём иудий. Совершил подлость и свалил вину на другого. Что за человек такой.((( Грустно.

14:27

John0201

Дзюба, конечно, позитивный, но это ему мешает выкладываться полностью...

14:26