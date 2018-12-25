Дзюба рассказал, почему не продлил контракт со "Спартаком"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что не продлил контракт со "Спартаком" из-за того, что владелец красно-белых Леонид Федун не стал лично обсуждать с ним детали нового соглашения.

- "Спартак" плохо относится к воспитанникам, - приводит слова Дзюбы Eurosport. - Я ушел, потому что Леонид Арнольдович Федун прошел мимо меня на базе, когда надо было продлить контракт. Я должен был встретиться с ним лично и обсудить детали нового соглашения. А потом он просто прошел мимо. Деньги? Вранье.

Напомним, Дзюба перешел из "Спартака" в "Зенит" 6 февраля 2015 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за петербургский клуб, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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