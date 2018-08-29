Дзюба рассказал об интересе клубов из Англии

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что им интересовались клубы из чемпионата Англии.

- Было несколько разговоров с командами из Англии, - сказал Дзюба в интервью 433 TV. - Это не "Арсенал", конечно. "Вест Бромвич"? Нет, чуть повыше. Из середины турнирной таблицы был интерес. Наверное, он и сейчас есть.

Желание переехать? Это мечта любого, но посмотрим, как будет. Я не загадываю. Сделал определенные шаги - посмотрим, как дальше будет. Если останусь в "Зените" - супер. Если будет достойное предложение из Англии - тоже супер.

Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 7 матче в составе петербургского клуба, забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.

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