Дзюба рассказал, кто из футболистов "Спартака" и "Зенита" лучше всего танцевал в раздевалке

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что многие игроки танцуют в раздевалке после побед.

- Многие игроки после побед танцуют, - сказал Дзюба, отвечая на вопросы футболисток женской сборной России. - В "Спартаке" классно танцевали Евгений Макеев и Эйден Макгиди. Квинси Промес тоже круто танцевал. В "Зените" - Халк. Сборная? Столько поводов танцевать у нас не было. На чемпионате мира больше кричали, ликовали. Было круто и приятно!

Артём Дзюба ответил женской сборной! Нападающий национальной команды ответил на каверзные вопросы футболисток🔥



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