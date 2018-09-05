18:27 | Футбол — РПЛ

Дзюба рассказал, кто из футболистов "Спартака" и "Зенита" лучше всего танцевал в раздевалке

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Нападающий "Зенита"  Артем Дзюба заявил, что многие игроки танцуют в раздевалке после побед.

- Многие игроки после побед танцуют, - сказал Дзюба, отвечая на вопросы футболисток женской сборной России. - В "Спартаке" классно танцевали Евгений Макеев и Эйден Макгиди. Квинси Промес тоже круто танцевал. В "Зените" - Халк. Сборная? Столько поводов танцевать у нас не было. На чемпионате мира больше кричали, ликовали. Было круто и приятно!

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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