Дзюба рассказал, как реагирует на гадости в Инстаграме

Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" рассказал о том, справляется с критикой. Также форвард добавил, что нужно всегда оставаться человеком.

- Вы знаете, что у вас количество подписчиков в Инстаграме увеличилось бешенными темпами?

-Да. Это приятно. Я стараюсь многим ответить. Проявить человечную теплоту, написать каждому. Я спокоен к этому.

- А на гадости?

- Раньше думал, мол, какие люди плохие, а сейчас заблокировал и все.

- Что делать, когда критикуют, обсуждать, чтоб не вредило?

- Нужно быть самим собой, гнуть свою линию, оставаться человеком. Нужно верить в себя. Не сдаваться, а сражаться. Хорошо все – продолжать. Как говорят: лезть на вершину – тяжело. Но удержаться на этой вершине – еще тяжелее. Если ты попал на вершину – бейся, сражайся за нее, чтоб никто не смог тебя оттуда сбить. Всегда много желающих воткнуть нож тебе в спину. Это нормально сейчас.

Я до сих пор благодарен Туле, Гураму Захаровичу Аджоеву, Демину (губернатору Тулы). Мы даже созваниваемся с ними. Я им безумно благодарен. Очень со многими людьми я подружился. Обязательно съезжу туда и встречусь с ними, когда будет возможность.