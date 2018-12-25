Дзюба рассказал, где можно познакомиться с футболистом

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что с футболистом можно познакомиться в ночном клубе. 30-летний игрок призвал к аккуратности в этом вопросе.
- Где найти мужа-футболиста? … Ну, в ночных клубах найдете, только аккуратнее, - приводит слова Дзюбы Eurosport.
В текущем сезоне Дзюба провел 23 матча за "Зенит", забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
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https://www.eurosport.ru/football/russian-premier-league/2018-2019/story_sto7065080.shtml
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