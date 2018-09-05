18:33 | Футбол — РПЛ

Дзюба рассказал, чем закончится его дружба с Кокориным

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Нападающий "Зенита"  Артем Дзюба признался, что наслаждается дружбой с одноклубником Александром Кокориным.

- Чем закончится наша дружба? Отношениями... Мы с ним будем вместе, - сказал Дзюба, отвечая на вопросы футболисток женской сборной России. - Если серьезно, мы дружим и будем дружить долгие годы. Кокорин -  потрясающий парень и классный спортсмен. Жду, когда он вернется и поможет "Зениту". С ним мы будем еще сильнее. 

Мы наслаждаемся этой дружбой и общением. Мужская дружба существует - она настоящая. Мы не намерены это терять. 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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