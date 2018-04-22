14:25 | Футбол — РФПЛ

"Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха". Баннер болельщиков "Зенита" в Туле

6

Болельщики "Зенита" подготовили перфоманс к матчу 27-го тура чемпионата России против "Арсенала"На одной трибуне фанаты выложили надпись: "Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха".

Эти слова являются отсылом к песне группы "Ленинград" - "Винни-Пух и все-все-все".

Арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.

Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"

6
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

bezik

Аригато. Теперь ясно

16:33

Marchisio

Дзюбиньо! Непобежденный крохобор!

16:20

Дарт Вейдер Первый

bezik Текст припева: "Шл*ха, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха"

15:33

bezik

Не знаю песни. Объясните, это поддержка или наоборот унижение?

15:14

Петрови4

И что теперь? К коням податься?

14:53

ion

А я думал процитировали песню "Ехай на" =)

14:42

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!