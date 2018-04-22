"Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха". Баннер болельщиков "Зенита" в Туле

Болельщики "Зенита" подготовили перфоманс к матчу 27-го тура чемпионата России против "Арсенала". На одной трибуне фанаты выложили надпись: "Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха".

Эти слова являются отсылом к песне группы "Ленинград" - "Винни-Пух и все-все-все".

Арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.

Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"