"Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха". Баннер болельщиков "Зенита" в Туле

Болельщики "Зенита" подготовили перфоманс к матчу 27-го тура чемпионата России против "Арсенала". На одной трибуне фанаты выложили надпись: "Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха".
Эти слова являются отсылом к песне группы "Ленинград" - "Винни-Пух и все-все-все".
Арендованный "канонирами" у "Зенита" Дзюба имел право выйти на поле против питерского клуба при условии выплаты штрафа в 120 тысяч евро. Все подробности сделки – здесь.
Трансляция матча "Арсенал" - "Зенит"
Баннер болельщиков "Зенита" для Дзюбы.– Mike Goncharov (@gribo4ki) 22 апреля 2018 г.
Дзюба, пусть будет сила духа, как у Вини-Пуха. Ни пера, ни пуха, и по жизни пруха. pic.twitter.com/8ZatmHgayt
bezik
Аригато. Теперь ясно
16:33
Marchisio
Дзюбиньо! Непобежденный крохобор!
16:20
Дарт Вейдер Первый
bezik Текст припева: "Шл*ха, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха"
15:33
bezik
Не знаю песни. Объясните, это поддержка или наоборот унижение?
15:14
Петрови4
И что теперь? К коням податься?
14:53
ion
А я думал процитировали песню "Ехай на" =)
14:42