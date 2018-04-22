Дзюба против бывших: 19 матчей, 12 голов

За 12 лет карьеры Артем Дзюба успел поиграть в чемпионате России за пять команд. Из "Спартака" он по два раза уезжал в аренду в "Томь" и "Ростов". Из "Зенита" зимой 2018 года отправился в "Арсенал". В общей сложности 29-летний форвард провел против бывших команд 19 матчей. В них он отметился 12 голами и четырьмя голевыми передачами. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Артема Дзюбы против бывших команд

Дата Клуб Соперник Счет Время Действия Оценка 04.04.2010 Спартак Томь 2:2 (г) 14 Вышел на замену 5,5 14.06.2011 Спартак Томь 1:1 (г) 90 1 гол 6,0 23.10.2011 Спартак Томь 4:0 (д) 90 - 6,0 27.07.2013 Ростов Томь 3:0 (д) 90 3 гола 8,0 15.05.2014 Ростов Томь 2:3 (г) 90 - 5,5 04.12.2014 Спартак Ростов 1:1 (д) 90 - 6,0 03.10.2015 Зенит Ростов 3:0 (д) 83 1 гол, заменен 6,0 24.04.2015 Зенит Ростов 0:3 (г) 90 - 5,0 26.09.2015 Зенит Спартак 2:2 (г) 90 1 гол 6,5 16.04.2016 Зенит Спартак 5:2 (д) 90 1 гол, 1 передача 6,5 02.10.2016 Зенит Спартак 4:2 (д) 90 1 гол, 1 жк 7,0 30.10.2016 Зенит Томь 1:0 (д) 90 1 передача 6,0 03.12.2016 Зенит Ростов 0:0 (г) 90 - 5,5 16.04.2017 Зенит Спартак 1:2 (г) 90 1 гол 6,5 01.05.2017 Зенит Томь 2:0 (г) 90 2 передачи 6,0 06.08.2017 Зенит Спартак 5:1 (д) 3 Вышел на замену б/о 27.11.2017 Зенит Спартак 1:3 (г) 25 вышел на замену 5,0 17.03.2018 Арсенал Ростов 2:2 (д) 90 2 гола 7,0 22.04.2018 Арсенал Зенит 3:3 (д) 90 1 гол 8,0

Итого: 19 матчей, 12 голов, 4 голевые передачи, средняя оценка – 6,22.