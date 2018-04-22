17:22 | Футбол — РФПЛ

Дзюба против бывших: 19 матчей, 12 голов

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За 12 лет карьеры Артем Дзюба успел поиграть в чемпионате России за пять команд. Из "Спартака" он по два раза уезжал в аренду в "Томь" и "Ростов". Из "Зенита" зимой 2018 года отправился в "Арсенал". В общей сложности 29-летний форвард провел против бывших команд 19 матчей. В них он отметился 12 голами и четырьмя голевыми передачами. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Артема Дзюбы против бывших команд

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Время

Действия

Оценка

04.04.2010

Спартак

Томь

2:2 (г)

14

Вышел на замену

5,5

14.06.2011

Спартак

Томь

1:1 (г)

90

1 гол

6,0

23.10.2011

Спартак

Томь

4:0 (д)

90

-

6,0

27.07.2013

Ростов

Томь

3:0 (д)

90

3 гола

8,0

15.05.2014

Ростов

Томь

2:3 (г)

90

-

5,5

04.12.2014

Спартак

Ростов

1:1 (д)

90

-

6,0

03.10.2015

Зенит

Ростов

3:0 (д)

83

1 гол, заменен

6,0

24.04.2015

Зенит

Ростов

0:3 (г)

90

-

5,0

26.09.2015

Зенит

Спартак

2:2 (г)

90

1 гол

6,5

16.04.2016

Зенит

Спартак

5:2 (д)

90

1 гол, 1 передача

6,5

02.10.2016

Зенит

Спартак

4:2 (д)

90

1 гол, 1 жк

7,0

30.10.2016

Зенит

Томь

1:0 (д)

90

1 передача

6,0

03.12.2016

Зенит

Ростов

0:0 (г)

90

-

5,5

16.04.2017

Зенит

Спартак

1:2 (г)

90

1 гол

6,5

01.05.2017

Зенит

Томь

2:0 (г)

90

2 передачи

6,0

06.08.2017

Зенит

Спартак

5:1 (д)

3

Вышел на замену

б/о

27.11.2017

Зенит

Спартак

1:3 (г)

25

вышел на замену

5,0

17.03.2018

Арсенал

Ростов

2:2 (д)

90

2 гола

7,0

22.04.2018

Арсенал

Зенит

3:3 (д)

90

1 гол

8,0

Итого: 19 матчей, 12 голов, 4 голевые передачи, средняя оценка – 6,22.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Дарт Вейдер Первый

А в сегодняшнем матче у него разве в первом тайме голевой передачи не было?

17:31

Musorschik

Да там и "бывших" пол-лиги )))

17:29

_Я_против_Астротерфа_

12 палок против бывших_))))))))))))))))))))))

17:28

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