Дзюба против бывших: 19 матчей, 12 голов

За 12 лет карьеры Артем Дзюба успел поиграть в чемпионате России за пять команд. Из "Спартака" он по два раза уезжал в аренду в "Томь" и "Ростов". Из "Зенита" зимой 2018 года отправился в "Арсенал". В общей сложности 29-летний форвард провел против бывших команд 19 матчей. В них он отметился 12 голами и четырьмя голевыми передачами. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи Артема Дзюбы против бывших команд
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Время
|
Действия
|
Оценка
|
04.04.2010
|
Спартак
|
Томь
|
2:2 (г)
|
14
|
Вышел на замену
|
5,5
|
14.06.2011
|
Спартак
|
Томь
|
1:1 (г)
|
90
|
1 гол
|
6,0
|
23.10.2011
|
Спартак
|
Томь
|
4:0 (д)
|
90
|
-
|
6,0
|
27.07.2013
|
Ростов
|
Томь
|
3:0 (д)
|
90
|
3 гола
|
8,0
|
15.05.2014
|
Ростов
|
Томь
|
2:3 (г)
|
90
|
-
|
5,5
|
04.12.2014
|
Спартак
|
Ростов
|
1:1 (д)
|
90
|
-
|
6,0
|
03.10.2015
|
Зенит
|
Ростов
|
3:0 (д)
|
83
|
1 гол, заменен
|
6,0
|
24.04.2015
|
Зенит
|
Ростов
|
0:3 (г)
|
90
|
-
|
5,0
|
26.09.2015
|
Зенит
|
Спартак
|
2:2 (г)
|
90
|
1 гол
|
6,5
|
16.04.2016
|
Зенит
|
Спартак
|
5:2 (д)
|
90
|
1 гол, 1 передача
|
6,5
|
02.10.2016
|
Зенит
|
Спартак
|
4:2 (д)
|
90
|
1 гол, 1 жк
|
7,0
|
30.10.2016
|
Зенит
|
Томь
|
1:0 (д)
|
90
|
1 передача
|
6,0
|
03.12.2016
|
Зенит
|
Ростов
|
0:0 (г)
|
90
|
-
|
5,5
|
16.04.2017
|
Зенит
|
Спартак
|
1:2 (г)
|
90
|
1 гол
|
6,5
|
01.05.2017
|
Зенит
|
Томь
|
2:0 (г)
|
90
|
2 передачи
|
6,0
|
06.08.2017
|
Зенит
|
Спартак
|
5:1 (д)
|
3
|
Вышел на замену
|
б/о
|
27.11.2017
|
Зенит
|
Спартак
|
1:3 (г)
|
25
|
вышел на замену
|
5,0
|
17.03.2018
|
Арсенал
|
Ростов
|
2:2 (д)
|
90
|
2 гола
|
7,0
|
22.04.2018
|
Арсенал
|
Зенит
|
3:3 (д)
|
90
|
1 гол
|
8,0
Итого: 19 матчей, 12 голов, 4 голевые передачи, средняя оценка – 6,22.
Дарт Вейдер Первый
А в сегодняшнем матче у него разве в первом тайме голевой передачи не было?
17:31
Musorschik
Да там и "бывших" пол-лиги )))
17:29
_Я_против_Астротерфа_
12 палок против бывших_))))))))))))))))))))))
17:28