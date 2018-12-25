Дзюба признан лучшим игроком года в России по версии еженедельника "Футбол"

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года в России по итогам опроса еженедельника "Футбол" среди журналистов.

Дзюба набрал 614 очков, второе место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (245) и защитник Мариу Фернандес (215).

В число голосовавших вошли журналисты "Спорт-Экспресса":

Виталий Айрапетов – Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев;

Илья Андреев – Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев;

Александр Бобров – Дзюба, Акинфеев, Чалов;

Юрий Голышак – Дзюба, Марио Фернандес, Игнашевич;

Сергей Егоров – Дзюба, Акинфеев, Зобнин;

Дмитрий Зеленов – Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес;

Дарья Исаева – Акинфеев, Дзюба, Чалов;

Вячеслав Короткин – Акинфеев, Дзюба, Зобнин;

Александр Кружков – Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев;

Александр Львов – Дзюба, Марио Фернандес, Чалов;

Максим Максимов – Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес;

Игорь Рабинер – Дзюба, Марио Фернандес, Черышев;

Дмитрий Симонов – Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес;

Федор Успенский – Акинфеев, Дзюба, Классон;

Александр Федоров – Акинфеев, Марио Фернандес, Дзюба.