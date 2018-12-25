Дзюба признан лучшим игроком года в России по версии еженедельника "Футбол"

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года в России по итогам опроса еженедельника "Футбол" среди журналистов.
Дзюба набрал 614 очков, второе место занял голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (245) и защитник Мариу Фернандес (215).
В число голосовавших вошли журналисты "Спорт-Экспресса":
Виталий Айрапетов – Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев;
Илья Андреев – Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев;
Александр Бобров – Дзюба, Акинфеев, Чалов;
Юрий Голышак – Дзюба, Марио Фернандес, Игнашевич;
Сергей Егоров – Дзюба, Акинфеев, Зобнин;
Дмитрий Зеленов – Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес;
Дарья Исаева – Акинфеев, Дзюба, Чалов;
Вячеслав Короткин – Акинфеев, Дзюба, Зобнин;
Александр Кружков – Дзюба, Марио Фернандес, Акинфеев;
Александр Львов – Дзюба, Марио Фернандес, Чалов;
Максим Максимов – Дзюба, Акинфеев, Марио Фернандес;
Игорь Рабинер – Дзюба, Марио Фернандес, Черышев;
Дмитрий Симонов – Акинфеев, Дзюба, Марио Фернандес;
Федор Успенский – Акинфеев, Дзюба, Классон;
Александр Федоров – Акинфеев, Марио Фернандес, Дзюба.